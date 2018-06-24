مقتل مهاجرين سودانيين غرقاً بسواحل ليبيا

أعلنت قوات البحرية الليبية، عن مقتل خمسة مهاجرين بينهم سودانيون، وإنقاذ حوالي 200 قبالة سواحل ليبيا، أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا على متن قاربين، في وقت تمكنت البحرية الليبية من اعتراض أو إنقاذ 900 مهاجر منذ الأربعاء الماضي.

وكان ثلاثة أطفال وتسع نساء بين 94 مهاجراً تم إنقاذهم الجمعة الماضية، عندما غرق قاربهم المطاطي على بعد 12 ميلاً بحرياً من القره بوللي شرق العاصمة طرابلس.

وقال الناطق باسم البحرية الليبية أيوب قاسم إن “خمسة مهاجرين من السودان ونيجيريا وتشاد ومصر كانوا على متن المركب لقوا حتفهم”. وأوضح أنه تم إنقاذ 91 مهاجراً كانوا على متن قارب آخر في ذات المنطقة، ويتم عادة في الحالات نقل المهاجرين إلى مراكز احتجاز بانتظار ترحيلهم.

وكالات- صحف