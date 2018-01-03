مقتل وإصابة 50 شخصاً في اشتباكات عرقية بجنوب السودان

قتل 29 شخصًا على الأقل، وأصيب 21 آخرون في اشتباكات للسيطرة على الأراضي بين عشائر متنافسة في جنوب السودان التي مزقتها الحرب، حسب ما ذكر مسؤول حكومي أمس الثلاثاء.

وقال مفوض مقاطعة تالي نورث بولاية تيريكيكا على بعد 80 كيلومتراً شمال العاصمة جوبا، ابيلا مودي، إن 29 شخصاً لقوا حتفهم بعد القتال بين عشيرتي بورا وتومبيك، من قبيلة موندارى.

وذكر مودي: “تأكدنا من جثث 29 شخصًا قتلوا بالرصاص في الاشتباكات القبلية”، موضحاً أن 21 شخصاً أصيبوا بجروح خطيرة، وهم يُعالجون في مستشفى محلي.

وأضاف أن “الوضع متوتر حالياً لأن كلا العشيرتين تملكان الكثير من الأسلحة الحديثة”.

وأوضح مودي أن حكومة الولاية طلبت نشر الجيش في المنطقة لمساعدة الولاية في السيطرة على الوضع.

يذكر أن المجتمعات الرعوية في جنوب السودان لها تاريخ طويل ودموي من الاشتباكات للسيطرة على أراضي الرعي والمياه للماشية، وتعد الغارات والهجمات المضادة شائعةً فيها.

وكالات