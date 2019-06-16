 مقتل (16) في تفجيرين لحركة الشباب بكينيا والصومال

قال مسؤولون إن متشددين صوماليين قتلوا ثمانية من أفراد الشرطة الكينية عندما فجروا قنبلة مزروعة على جانب طريق قرب الحدود بين البلدين يوم السبت في حين قُتل ثمانية آخرون في تفجير نفذته نفس الجماعة في العاصمة الصومالية.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة مسؤوليتها عن الهجومين وعن خطف ثلاثة من أفراد احتياط الشرطة الكينية يوم الجمعة من نفس المنطقة في حي واجير شمال شرق كينيا.

وتسيطر قوات من الجيش الكيني على مناطق بجنوب الصومال محاذية للحدود بين البلدين منذ 2011. وتمكنت القوات الكينية بالتعاون مع جماعات صومالية مسلحة متحالفة معها من انتزاع السيطرة على تلك المنطقة من يد حركة الشباب بعد أن نفذت عددا من عمليات الاختطاف في كينيا.