حقق فريق برشلونه الإسبانى، فوزا قاتلا على نظيره اتلتكو مدريد بنتيجة 1-0، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأحد بملعب “واندا متروبوليتانو” بالعاصمة الإسبانية “مدريد”، في قمة مباريات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري الاسباني “الليجا“.

وظل التعادل قائما بين الفريقين حتى الدقيقة 86 عندما سجل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدف اللقاء الوحيد، بعد جملة رائعة بينه وبين زميله الاوروجوياني لويس سواريز ليسددها بيسراه على طريقته الخاصة داخل شباك الحارس يان أوبلاك.

الفوز جعل برشلونة يستعيد صدارة الدوري الاسباني برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي ريال مدريد، بينما تراجع أتلتيكو مدريد إلى المركز السادس برصيد 25 نقطة، مع العلم ان البارسا لديه مباراة مؤجلة أمام الريال وهي مباراة الكلاسيكو التى محدد لها 18 ديسمبر الجاري.

كان ريال مدريد قد حقق فوزا صعبا على ألافيس السبت بنتيجة 2-1، ليستمر في ملاحقة البارسا على اللقب هذا الموسم.

المصدر : مواقع الكترونية