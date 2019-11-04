اقتنص ايفرتون تعادلا ثمينا من ضيفه فريق توتنهام بنتيجة 1 – 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب “جوديسون بارك”، فى ختام منافسات الجولة 11 من الدوري اﻻنجليزي.

حسم التعادل السلبى الشوط الأول من اللقاء، وجاء الأداء متوسطا من جانب الفريقين، دون تشكيل خطورة على المرمى، إذ انحصر اللعب فى وسط الملعب.

وفى الشوط الثانى سجل ديلى ألى هدف توتنهام الأول، فى الدقيقة 63، ولكن نجح جينك توسن مهاجم إيفرتون، فى خطف هدف التعادل، فى الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وشهدت المباراة تعرض البرتغالى أندريه جوميز، لاعب وسط فريق إيفرتون، لإصابة مروعة، نتيجة تدخل الكورى الجنوبى سون مهاجم توتنهام.

ورفع السبيرز رصيده للنقطة 13 فى المركز الحادي عشر، بينما أرتفع رصيد التوفيز إلى 11 نقطة فى المركز السابع عشر، ويتصدر ليفربول برصيد 31 نقطة.

المصدر : مواقع الكترونيه