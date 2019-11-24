انتصر توتنهام هوتسبير على مضيفه وست هام يونايتد بثلاثة أهداف لهدف، على الملعب الأولمبي بلندن، في افتتاح مباريات اليوم السبت 23-11-2019 في الدوري اﻻنجليزي الممتاز، ضمن الجولة الـ13.

ورفع توتنهام رصيد نقاطه لـ 17 في المركز السادس، ليعادل رصيد شيفيلد يونايتد الخامس، ويصبح على بُعد 8 نقاط من المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، لكن كل شيء سيتغير إذا ما حققت الأندية المنافسة لتوتنهام نتائج إيجابية هذا الأسبوع.

تألق النجم الكوري الجنوبي “سون هيونج مين” خلال الحصة الأولى بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 36 من تصويبة قوية للغاية داخل منطقة الجزاء بعد تحصله على تمريرة من الإنجليزي ديلي آلي.

وعاد سون هيونج مين في الدقيقة 43 ليساهم في تسجيل توتنهام للهدف الثاني، عندما مرر كرة عرضية في ارتفاع قاتل لدفاع وست هام، حولها بطل ملحمة يوهان كرويف آرينا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي “لوكاس مورا” بقدمه داخل الشباك بعدما تغلب على كريسويل داخل منطقة الستة ياردات.

ومع انطلاقة الشوط الثاني قتل الفريق الجديد لجوزيه مورينيو المباراة تمامًا بتسجيل الهدف الثالث عن طريق رأسية مذهلة لهداف تصفيات يورو 2020 “هاري كين” بعد تلقيه عرضية من أقصى الجهة اليمنى من اللاعب الإفواري سيرج أورييه.

وبدأ بعدها المدير الفني لوست هام “مانويل بيلجريني” في التحرك على دكة البدلاء بإجراء تغييرين متتاليين بنزول فورنالس وسانشيز بدلاً من يارمولينكو وديوب، علمًا بأنه دفع بميشيل أنطونيو في الدقيقة 47 بدلاً من فيليبي أندرسون.

لكن تغييرات بيلجريني لم تُحدث ذلك الفارق الكبير، باستثناء لقطة الهدف الوحيد الذي سجله ميشيل أنطونيو من تصويبة على حافة منطقة الجزاء بمساعدة من القائد مارك نوبل.

وتفاعل مورينيو مع هذا الهدف على الفور بسحب بن ديفيز وديلي آلي ولوكاس مورا في الدقائق 75 و79 و83 لتنشيط خط الدفاع والوسط بداني روز وكريستيان إريكسن وموسى سيسوكو.

ونجح مورينيو في تأخير عودة وست هام إلى أجواء اللقاء حتى الدقيقة السابعة من الوقت المُحتسب بدل من ضائع والتي شهدت تسجيل المدافع الإيطالي “أجبونا” للهدف الثاني لوست هام بتسديدة من لمسة واحدة لعرضية من ركنية نفذها الاسكتلندي سنودجراس.

المصدر: مواقع الكترونية