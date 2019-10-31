استعرض الملكي عضلاته على ضيفه ليجانيس و أمطر شباكه بخمسة أهداف مقابل لا شيء مساء الأربعاء في ملعبه و أمام جماهيره بسانتياجو بيرنابيو في مباراة جاءت في إطار الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري الاسباني.

كتيبة المدرب الفرنسي دخلت في أجواء المباراة سريعاً بهدف للبرازيلي الشاب رودريجو جويس عند الدقيقة السابعة بعد تمريرة من الفرنسي كريم بنزيما

و كرر بنزيما فعلته و صنع هدفاً آخر بسرعة لتوني كروس بحلول الدقيقة الثامنة ، ليريح أعصاب مدربه زيدان.

المدافع الأندلسي سيرجيو راموس أراد أن يقتل المباراة نظرياً فسجل هدفاً ثالثاً من ركلة جزاء بحلول الدقيقة 24 من زمن الفترة الأولى.

و لم يتوقف الطوفان الهجومي للريال عند هذا الحد حيث أضاف كريم بنزيما اسمه للوح النتيجة بتسجيل الهدف الرابع من علامة الجزاء بوصول الدقيقة الرائعة من الشوط الثاني.

و في الأنفاس الأخيرة من اللقاء ، وقع الصربي لوكا يوفيتش على أول أهدافه الرسمية مع ريال مدريد رافعاً عدّاد الأهداف للرقم 5.

انتصار يجعل ريال مدريد وصيفاً في جدول ترتيب المسابقة برصيد 21 نقطة و بفارق نقطة يتيمة خلف برشلونة المتصدر.