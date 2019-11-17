ضمن المنتخب الكرواتي، تأهله إلى نهائيات أمم أوروبا “يورو2020″ بعد تغلبه على ضيفه منتخب سلوفاكيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين مساء السبت، على ملعب ” ريوجيفيكا”، ضمن منافسات الجولة التاسعة عن المجموعة الخامسة، فى تصفيات أمم أوروبا.

سجل ثلاثية منتخب كرواتيا، نيكولا فلاسيتش، برونو بيتكوفيتش إيفان بيرسيتش، فى الدقائق 56، 60 و 74، بينما أحرز هدف سلوفاكيا الوحيد روبيرت بوزينيك، فى الدقيقة 32، وتلقى روبيرت ماك لاعب سلوفكيا البطاقة الحمراء، فى الدقيقة 66.

وعزز منتخب كرواتيا، صدارته لجدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 17 نقطة، متفوقا بفارق 5 نقاط عن منتخب المجر الوصيف برصيد 12 نقطة، بينما توقف رصيد سلوفاكيا عند 10 نقاط فى المركز الرابع

المصدر : مواقع الكترونية