استضاف ليفربول نظيره توتنهام هوتسبير، اليوم الأحد، الموافق 27 أكتوبر 2019، على ملعب آنفيلد روود، في إطار مباريات الجولة العاشرة من “البريميرليج”، وقلب أمامه التأخر المُبكر بهدف هاري كين إلى فوز مُستحق بهدفين لهدف، ليواصل الحفاظ على فارق النقاط بينه وبين أقرب ملاحقيه على الصدارة “مانشستر سيتي” الذي هزم أستون فيلا بثلاثية نظيفة في افتتاح هذه الجولة.

ليفربول واجه توتنهام للمرة الأخيرة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019/2018، وتمكن من الفوز بهدفين دون رد، من بينهم هدف سجله النجم المصري محمد صلاح من ركلة جزاء، افتتح به التسجيل لفريقه، وهو ما كرره اليوم من ركلة جزاء أيضًا.

المصدر |: مواقع الكترونيه