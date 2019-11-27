حقق فريق يوفنتوس الإيطالي فوزا صعبا على نظيره أتلتيكو مدريد الاسباني 1-0، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب “يوفنتوس آرينا”، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف الوحيد فى الدقيقة 46 عبر النجم الأرجنتيني باولو ديبالا من خلال ضربة حرة مباشرة من جانب الركنية ليفاجئ الحارس أوبلاك بتسديدها مباشرة في المرمى.

وبهذه النتيجة يضمن يوفنتوس صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

وضمن يوفنتوس التأهل فى الجولة السابقة، بينما ضمن التاهل عن الصدارة بعد الفوز على أتلتيكو مدريد.

المصدر:youm7