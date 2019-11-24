اقتنص ارسنال، تعادلا مثيرا من ضيفه فريق ساوثهامبتون، بنتيجة 2 – 2، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب “الإمارات”، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري اﻻنجليزي.

حسم التعادل الإيجابى، بنتيجة 1 – 1، الشوط الأول من اللقاء، إذ تقدم ساوثهامبتون، فى الدقيقة 8، عن طريق مهاجمه دانى إنجز، قبل أن يدرك الهداف الفرنسي ألكسندر لاكازيت، هدف التعادل لأرسنال، فى الدقيقة 18.

وفى الشوط الثانى، أحرز جيمس وارد بروس هدف ساوثهامبتون الثانى، فى الدقيقة 71، بعد متابعته لكرة مرتدة من حارس الجانرز لينو، الذى تصدى لركلة جزاء سددها بروس.

ولكن نجح الهداف الفرنسي لاكازيت، فى تسجيل هدف التعادل القاتل، فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، لينقذ أرسنال من الخسارة.

بهذه النتيجة توقف رصيد أرسنال، عند النقطة 17 فى المركز التاسع، بينما وصل رصيد ساوثهامبتون للنقطة 11 فى المركز الثامن عشر.

المصدر: مواقع الكترونية