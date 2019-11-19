تعادل منتخب الأرجنتين ضد نظيره منتخب أوروجواي بنتيجة 2-2 ، خلال المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، في إطار تحضيرات المنتخبين لافتتاح التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، والنسخة المقبلة من كوبا أمريكا المقررة فى الأرجنتين وكولومبيا منتصف العام المقبل.

وجاء الهدف الأول عند الدقيقة 34 عبر نجم باريس سان جيرمان إدينسون كافاني من تمريرة رائعة له أمام المرمى من لويس سواريز.

وتعادل سيرجيو أجويرو للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 63 قبل أن يتقدم لويس سواريز مرة أخرى لأوروجواي، ولكن ليونيل ميسي سجل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 92 من ركلة جزاء.

ونشب شجار حاد بين أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومهاجم منتخب أوروجواي إدينسون كافاني، تحديدًا بعد انتهاء الشوط الأول، وخلال خروجهم من النفق المؤدي إلى ملعب المباراة، وتبادلا الشتائم وكاد أن يصل الشجار إلى الاشتباك بالأيدي.

وتدخل لويس سواريز زميل ميسي في برشلونة وكافاني في منتخب أوروجواي، هو من تدخل في حل الأزمة بين اللاعبان، بمساعدة قائد منتخب أوروجواي