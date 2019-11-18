قطع المنتخب البرتغالي ورقة صعوده إلى نهائيات يورو 2020 بعد الفوز الذي حققه أمام منتخب لوكسمبورج بهدفين دون رد عصر اليوم الأحد 17-11-2019.

سجل الهدف الأول في المباراة لاعب وسط نادي سبورتينج لشبونة المطلوب في ريال مدريد ومانشستر يونايتد وميلان “برونو فرنانديش” قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.

واستطاع عميد المنتخب البرتغالي وهدافه التاريخيه “كريستيانو رونالدو” تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 86 من متابعة ناجحة لكرة داخل منطقة الجزاء حاول تسديدها برناردو سيلفا في المرمى.

وحافظ منتخب البرتغال على مركزه الثاني برصيد 17 نقطة بالمجموعة الثانية بفارق 3 نقاط عن منتخب أوكرانيا الذي تأهل كمتصدر للمجموعة بعد تعادله الصعب مع صربيا 2/2 في نفس توقيت مباراة البرتغال ولوكسمبورج.

ورفع رونالدو رصيد أهدافه لـ 99 هدف دولي مع منتخب البرتغال، كما عادل رصيد أهداف لاعب فريق إسرائيل زاهافي” في صراع هدافي تصفيات أمم أوروبا 2020، برصيد 11 هدفًا لكل منهما.

وأنهى نجم يوفنتوس الايطالي هذه التصفيات بفارق هدف وحيد عن الإنجليزي “هاري كين” الذي تُوج بلقب الهداف برصيد 12 هدفًا آخرهم كان أمام كوسوفو في مباريات اليوم الأحد.

وفاز منتخب البرتغال على نظيره لوكسمبورج فى الجولة السابعة من التصفيات بنتيجة 3/0 والتي أقيمت فى البرتغال.

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثانى مباشرة الى النهائيات التى تقام بين يونيو ويوليو المقبلين فى 12 مدينة للمرة الأولى فى تاريخ البطولة فى الذكرى الـ60 لانطلاقها، على أن تحدد هويات المنتخبات الأربع المتبقية بموجب منافسات مسابقة دورى الأمم العام المقبل.

المصدر: مواقع الكترونية