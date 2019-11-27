حقق فريق بايرن ميونخ انتصاراً كبيراً على فريق النجم الأحمر الصربي بستة أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب “ريد ستار”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

جاء هدف بايرن الأول عن طريق اللاعب ليون جوريتيسكا بالدقيقة 14 من الشوط الأول، بعدما تلقى عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء، ليضعها برأسه في الشباك.

قبل أن يحرز روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني للفريق الألماني بالدقيقة 52 عن طريق ضربة جزاء، قبل أن يعود مرة أخرى ويسجل الهدف الثاني له والثالث للبايرن بالدقيقة 60.

واصل بعدها ليفاندوفسكي تألقه وأحرز الهدف الرابع للبايرن بالدقيقة 64، ثم أحرز الهدف الخامس بالدقيقة 67 من عمر الشوط الثاني.، ليسجل بذلك أسرع رباعية في تاريخ دوري أبطال أوروبا، قبل أن يختتم توليسو مهرجان الأهداف بالدقيقة 89، لتنتهي المباراة بسداسية نظيفة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد بايرن ميونخ إلى 15 نقطة يحتل بهم صدارة المجموعة الثانية بينما ظل رصيد فريق النجم الأحمر 3 نقاط يحتل بهم المركز الثالث.

المصدر:youm7