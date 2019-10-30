حقق فريق برشلونة الاسباني، فوزا كبيرا على نظيره بلد الوليد بنتيجة 5-1 ، خلال المباراة التى جمعتهما بملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري .

تقدم الفرنسي كليمنت لينجليه أولا للبارسا بعد 3 دقائق فقط من عمر المباراة بتسديدة مباشرة في المرمى بكرة عائدة من الدفاع.

وفى الدقيقة 15 وبخطأ دفاعي للاعبي برشلونة تعادل كيكي أوليفاس لبلد الوليد من كرة امام المرمى.

وفى الدقيقة 29 مرر التشيلي أرتورو فيدال كرة إلى ميسي ليعطيها له ميسي في مكان رائع ليسددها مباشرة ويتقدم للبارسا 2-1 .

هدف ميسي

بعدها بـ5 دقائق وتحديدا في الدقيقة 34 حصل البارسا على ركلة حرة مباشرة، سددها ميسي بالتخصص بطريقة رائعة، على طريقة هدفه الشهير فى شباك ليفربول بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لينتهي الشوط الاول 3-1.

وفي الشوط الثاني، واصل ميسي سحره ليسجل الهدف الرابع فى الدقيقة 75 ليكون هدفه الثاني في مباراة اليوم بعدما استلم الكرة بشكل رائع قبل أن يستدير ويسددها في الشباك.

بعدها بدقيقتين صنع ميسي الهدف الخامس فى مباراة اليوم الذى سجله لويس سواريز، ليكون الساحر الأرجنتيني مساهما حتى الآن بـ4 أهداف من خلال تسجيل 2 وصناعة مثلهما.

وبهذه النتيجة يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة من 10 مباريات، بفارق نقطتين عن غرناطة، بينما يحتل بلد الوليد المركز التاسع برصيد 14 نقطة.

المصدر : مواقع الكترونية