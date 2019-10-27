مزق ليستر سيتي، شباك مضيفه فريق ساوثهامبتون، بنتيجة 9 – 0، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة، على ملعب “سانت مارى”، فى افتتاح منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

افتتح بن تشلويل، أهداف ليستر سيتي مبكرا، وبالتحديد فى الدقيقة 10، بعد متابعته كرة مرتدة من حارس ساوثهامبتون ليضعها فى الشباك.

وتعرض ريان بيرتراند مدافع ساوثهامبتون، للطرد المباشر، فى الدقيقة 12 من زمن اللقاء، بعد تدخله العنيف على لاعب ليستر، والذى كان سببا فى تغيير مسار المباراة لمصلحة الثعالب.

ونجح ليستر فى إضافة 4 أهداف متتالية، عن طريق يورى تيليمانس، ايوزى بيريز هدفين وجيمى فاردى، فى الدقائق 17، 19، 39 و 45.

فى الشوط الثانى، أضاف فريق الثعالب 4 أهداف، عن طريق ايوزى بيريز، جيمى فاردى هدفين وماديسون، فى الدقائق 57، 58، 85 و 93 من زمن اللقاء.

ترتيب الدوري الإنجليزي

بهذا الفوز رفع ليستر سيتي رصيده للنقطة 20 فى المركز الثانى، خلف ليفربول صاحب الصدارة برصيد 25 نقطة، بينما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 8 نقاط فى المركز الثامن عشر.

المصدر: مواقع الكترونيه