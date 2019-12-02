تعادل فريق يوفنتوس الإيطالى مع ساسولو بنتيجة 2-2 فى المباراة التى جمعت الفريقين ظهر اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة الكالتشيو على ملعب “إليانز ستاديوم”.

أحرز اهداف فريق يوفنتوس ليوناردو بونوتشى وكريستيانو رونالدو ( ركلة جزاء) بالدقيقتين 20 و68، فيما سجل أهداف ساسولو جيريمي بوجا وفرانشيسكو كابوتو بالدقيقتين 23 و47 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد يوفنتوس إلى النقطة 36 فى صدارة ترتيب الدوري الايطالي، بفارق نقطتين عن إنتر ميلان الوصيف برصيد 34 نقطة، وله مباراة ضد سبال الرابعة عصر اليوم، بنفس الجولة، فيما يصل ساسولو إلى النقطة 14 بالمركز الـ 12 بترتيب جدول الإيطالى.

المصدر: مواقع الكترونية