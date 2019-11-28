تعادل فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح أمام نظيره نابولي الإيطالي بنتيجة 1-1 خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء بملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشارك النجم المصري محمد صلاح خلال المباراة من البداية حتى النهاية وقدم أداءا جيدا، لكنه كانت لديه رقابة لصيقة من المدافع العملاق كاليدو كوليبالي.

وجاء الهدف الاول عبر اللاعب داريس ميرتينز في الدقيقة 21 من خلال هجمة مباغتة للفريق السماوي، ولجأ الحكم إلى تقنية الفار من أجل احتسابه لينتهي الشوط الاول بتقدم السماوي 1-0 .

وفى الشوط الثاني، تعادل الريدز برأسية عبر المدافع الكرواتي المخضرم ديان لوفرين في الدقيقة 65 ، لتصبح النتيجة 1-1 .

بهذه النتيجة حافظ ليفربول على صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على نابولي صاحب الوصافة، بينما رفع سالزبورج النمساوي رصيده إلى 7 نقاط ليحيي آماله من جديد بعد الفوز على جينك البلجيكي.

المصدر : مواقع الكترونية