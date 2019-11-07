إنتهت مباراة أتلانتا الإيطالي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاربعاء على ملعب إستاد سان سيرو جيوزيبي مياتزا لحساب مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .

دخل جوارديولا المدير الفني للضيوف بتغيره ظهر عليها الكثير من التغييرات طمحاً منه في تجهيز الأساسيين وإراحتهم لقمة البريميرليج ضد ليفربول يوم الاحد المقبل .

في الوقت الذي دخل فيه الفريق الإيطالي المباراة بتشكيلة أساسية من أجل الحصول على الثلاثة نقاط ومحاولة مفاجأة حامل لقب الدوري الانجليزي الموسم الماضي .

افتتح رحيم ستيرلينج أهداف المباراة في الدقيقة السابعة وحاول بعدها الفريق الإيطالي العودة وتسجيل هدف التعادل لكن جميع محاولاتهم باءت بالفشل .

وفي الشوط الثاني نجح ماريو بازاليتيش في تسجيل هدف التعادل لفريق نادي اتلانتا ليقرر بعدها حكم المباراة طرد كلاوديو برافو حارس السيتزينز بسبب إرتكابه خطأ من على مشارف منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة دخول الظهير الأيمن كايل والكر ليقف كحارس مرمى بعد ان خلت دكة بدلاء السيتزينز من أي حراس مرمى .

ورفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى النقطة العاشرة في صدارة المجموعة فيما وصل رصيد أتلاتنا إلى النقطة الأولى بعد أن خسر الثلاثة لقاءات الماضية .

ومن المنتظر أن يلعب الجولة المقبلة فريق نادي مانشستر سيتي مع شاختار الاوكراني فيما سيواجه فريق نادي اتلانتا على ملعبه فريق نادي دينامو زغرب.