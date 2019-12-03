كادوقلي (smc)

كشفت ولاية جنوب كردفان عن مساهمة قطاع التعدين بالولاية في رفد خزينة الدولة بأكثر من مليار و(600) مليون جنيه، في وقت وجّهت فيه نداءات عاجلة لحكومة الفترة الإنتقالية بإعادة أنشطة التعدين.

وقال د. سعيد حبيب الله المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بالولاية في تصريح لـ(smc) أن الولاية تمتلك (84) منجماً نشطاً بمحليات “أبو جبيهه، الليري، التضامن، تلودي، كادوقلي، الدلنج والعباسية، مشيراً إلي أن ما يزيد عن (10) ألف طن من مواد الكرتة تحتاج لعمليات المعالجة شهرياً.

وأكد حبيب الله ضرورة الإسراع في إتخاذ قرارات بشأن إعادة شركات التعدين إلي ممارسة عملها وتنظيم مهنة التعدين بشقيه التقليدي والمحلي، عبر تفعيل القوانين التي سنتها الولاية في العام 2012.