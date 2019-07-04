منبر السلام: إطلاق سراح أسرى الحركات خطوة موفقة

الخرطوم (smc)

دعا المهندس الطيب مصطفى رئيس منبر السلام العادل لإستصحاب الحركات المسلحة في الإتفاق مع المجلس العسكري الإنتقالي ، مطالباً بعدم حصر الإتفاق مع قوى الحرية والتغيير فقط .

وقال مصطفى في تصريح لـ(smc) أن إطلاق سراح أسرى حركة تحرير السودان يعتبر خطوة مباركة وموفقة في إستكمال حلقات السلام مع الحركات الأخرى ، مبيناً أن إستبدال صندوق الذخيرة بصناديق الإنتخابات يؤدى لإستقرار البلاد وإستدامة التنمية المنشودة .

وأوضح مصطفى أن دخول المجلس العسكري الإنتقالي في مفاوضات مع الحركات المسلحة يجنب البلاد الفتن والصراعات والحروب ، مؤكداً أن لجنة الإتصال بالحركات المسلحة قامت بتحركات إيجابية ومجهودات مكثفة مع قيادات الحركات ، داعياً جميع الأطراف بالإلتزام بالمحايدة وتقديم تنازلات حقيقية وإعلاء روح القيم الوطنية على الحزبية الضيقة .