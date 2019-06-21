منبر السلام العادل يدعو للحل السياسي للخروج من الوضع الراهن

الخرطوم (smc)

أكد حزب منبر السلام العادل أهمية الحل السياسي خلال الفترة الحالية للخروج من الوضع الراهن، في وقت شدّد فيه علي ضرورة التوصل لإتفاق يُرضي جميع الأطراف من دون إقصاء لأحد.

وقال محمد أبوزيد الأمين السياسي للحزب في تصريح لـ(smc) أنهُ من الحكمة التوصل لإتفاق بين جميع الأحزاب والقوي السياسية المختلفة لتكوين حكومة إنتقالية، مشيراً إلي أن الفترة الإنتقالية إذا لم تحظ بإجماع وتوافق سياسي بين جميع الأطراف ستكون فترة إضطراب سياسي وصراع حزبي يؤدي إلي جر البلاد للإنزلاق.

وأكد أبوزيد أن قوي الحرية والتغيير ليس لديها تفويض شعبي حتي تتحكم في كل شئ، لافتاً إلي ضرورة عدم إقصاء أي حزب أو قوي سياسية أخري.