تغلب منتخب جنوب افريقيا على ضيفه منتخب السودان ، بهدف نظيف، اليوم الأحد، على ملعب أورلاندو، في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021، والمقرر إقامتها في الكاميرون.

وأحرز ليوبوجانج فيري هدف المباراة الوحيد والذي منح منتخب جنوب إفريقيا الثلاث نقاط في الدقيقة 45.

وبهذه النتيجة رفع منتخب جنوب إفريقيا رصيده لثلاث نقاط في المركز الثالث، بينما ظل منتخب السودان في المركز الأول برصيد ثلاث نقاط أيضًا، لكنه يتفوق بفارق الأهداف.

وفي المركز الثالث منتخب غانا بنفس الرصيد، وفي المركز الرابع منتخب ساوتومي وبرينسيب بدون نقاط، وذلك قبل المواجهة التي ستجمع بين المنتخبين ضمن الجولة الثانية.

ملخص الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مواجهة السودان وجنوب إفريقيا، بتقدم الأولاد على صقور الجديان بهدف دون رد.

وجاء الهدف الوحيد لجنوب إفريقيا في المباراة عن طريق ليبوجانج فيري، في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.

وشهد الشوط سيطرة كاملة من منتخب جنوب إفريقيا، وهدد مرمى منتخب السودان في العديد من الكرات، وكادت تزداد النتيجة لولا تألق حارس مرمى المنتخب السوداني.

ولم تظهر أي خطورة من جانب منتخب السودان على مرمى جنوب إفريقيا، الذي سيطر بشكل كامل على مجريات الأمور.

تفاصيل الشوط الثاني

الدقيقة 90+3: الحكم يطلق صافرة النهاية بانتهاء المباراة بفوز جنوب إفريقيا على المنتخب السوداني بهدف دون رد.



الدقيقة 90: مدافع منتخب السودان يفسد هجمة خطيرة على منتخب جنوب أفريقيا بعدما توغل المهاجم إلى المنطقة، ولكن استخلص الكرة بطريقة رائعة، بدون أخطاء.



الدقيقة 85: سيطر الهدوء التام على الدقائق العشر الأخيرة من المباراة، وحاول لاعبو المنتخب السوداني اختراق خط الوسط الجنوب إفريقي، ولكن دون جدوى.



الدقيقة 82: تدخلت راية الحكم المساعد لتحرم المنتخب الجنوب إفريقي من الهدف الثاني، وذلك بعد أن سجل مهاجم المنتخب المضيف هدفًا بعدما حصل على كرة عائدة من يد حارس منتخب السودان، لكنه كان متسللا.

الدقيقة: 80: قاد لاعبو منتخب السودان هجمة منظمة، وصلت إلى مشارف منطقة جزاء المنافس، وصوب لاعب المنتخب السوداني كرة قوية ولكن كانت بعيدة تماما عن درب المرمى.

الدقيقة 77: هجمة منظمة للغاية من منتخب جنوب إفريقيا تدرج بها اللاعبون حتى وصلوا لمنطقة الجزاء، وسدد مهاجم جنوب إفريقيا الكرة، ولكن تصدى لها حارس مرمى منتخب السودان ببراعة، وأبعدها الدفاع خارج مناطق الخطورة.



الدقيقة: 70: سيطرة كبيرة من منتخب السودان على المباراة من أجل إدراك هدف التعادل، حيث تبادل لاعبو صقور الجديان الكرة بين أقدامهم من أجل الاستحواذ التام على اللعب، ولكن دون أي خطورة على مرمى البفانا بفانا.

الدقيقة 67: هجمة خطرة لمنتخب السودان ينقذها حارس مرمى جنوب إفريقيا ولكن الحكم المساعد يحتسب الكرة تسللا.

الدقيقة 60: لاعب منتخب جنوب إفريقيا يسدد كرة قوية ولكن بعيدة عن مرمى صقور الجديان.

الدقيقة 46: حكم المباراة يطلق صافرة الشوط الثاني.

الدقيقة 55: ضغط متواصل من جانب منتخب جنوب إفريقيا على دفاعات منتخب السودان.

المصدر: arabia