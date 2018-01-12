منظمة الصحة العالمية تشيد بالإستراتيجية الصحية للسودان

الخرطوم (smc)

أكدت منظمة الصحة العالمية، مساندتها لإستراتيجية وزارة الصحة للنهوض بصحة الجميع في السودان من خلال التغطية الصحية الشاملة، في وقت أشادت فيه بوضوح الإستراتيجيات الحالية للصحة بالبلاد.

وقالت الدكتورة نعيمة القصير الممثل القطري للصحة العالمية بالخرطوم في تصريح لـ(smc) إن المنظمة تدعم انشطة الخطة القومية للنهوض بالصحة بالسودان من خلال عمل مكثف للخطة السنوية 2018م في كافة القطاعات التي تخدم الصحة كالتنمية الإجتماعية والتربية والزراعة والثروة الحيوانية وغيرها من القطاعات، مؤكدة مساندتها لتنفيذ التغطية الصحية الشاملة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالسودان.

وأشادت القصير بالشراكة الأصيلة والجهود المكثفة من قبل الحكومة السودانية ممثلة في وزراة الصحة والمنظمات ووصولها إلى أكبر شريحة من الأطفال لتحقيق تغطية شاملة لتحصين الأطفال أينما كانوا حتى في مناطق النزاعات.