الخرطوم (smc)

دشنت منظمة ” معاً ضد الفساد” عملها كمنظومة لمكافحة جرائم الفساد بكافة أنواعه، مؤكدة جهودها لتحقيق بيئة عمل مدني رافض للفساد وقادر على مواجهته والحد من إنتشاره وسط المجتمع.

وقال الطيب عبدالجليل رئيس المكتب التنفيذي للمنظمة في مؤتمر صحفي بـ(smc) إن المنظمة تضم مجموعة من ضباط الشرطة المتقاعدين الذين يمتهنون مهنة المحاماة، مؤكداً أن المنظومة تجمعها رؤى وأهداف مشتركة تصب جميعها في مكافحة الفساد بكافة صوره ” الأخلاقي والمالي والإداري” ، مشيراً إلى أن مكافحة الجريمة واجب على الكل ، مبيناً أن المنظمة من باب مسؤليتها المجتمعية ستتصدى لمثل هذه الجرائم بحكم معرفتها للقانون.

من جانبه أكد عوض الكريم مردس الأمين العام للمنظمة، إن المنظومة تهدف لرفض جرائم الفساد والعمل على مواجهته والحد من إنتشاره في المجتمع عامة وفي مؤسسات القطاع العام بصفة