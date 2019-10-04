بين بيرد شاب إنجليزي صاحب تذكرة موسمية لحضور مباريات نادي نوتنغهام فوريست، لا يخفي إعجابه بالنجم المصري محمد صلاح، ويحلم بمقابلته والسلام عليه لأنه كان سببا في تغيّر حياته.

عبر صحيفة “الغارديان” البريطانية، يروي بيرد قصة تأثره بصلاح واعتناقه الإسلام، معترفا بأنه كان يحمل تصورا سيئا عن الإسلام، ويعتقد أن هذا الدين متخلف وأن معتنقيه لا يستطيعون الاندماج، وهو ما جعله يكن مشاعر الكراهية للمسلمين.

نقطة التحول في حياة بيرد كانت تخصصه في دراسات الشرق الأوسط بجامعة ليدز، وكان مطالبا بإعداد بحث ويرغب في إنجاز شيء مختلف، حين تلقى مقترحا من أحد أساتذته للعمل على أغنية ألفها مشجعون حول صلاح.

الأغنية التي تحمل عبارة “إذا سجل مزيدا من الأهداف سأعتنق الإسلام”، أثرت على بيرد، وقال إنها انطبقت عليه.

المصدر: aljazeera.net