مواجهات ومعارك شرسة بين قوات حفتر وحركات دارفور بوادي سدادة الليبي

خاص (smc)

كشفت مصادر ليبية عن وقوع إشتباكات عنيفة بين حركات دارفور المتواجدة في ليبيا، مبينة ان قوة تتبع للواء المتقاعد خليفة حفتر بمساندة قوات تجمع تحرير السودان وحركة مناوي قامت بالهجوم على حركتى عبد الواحد والعدل والمساواة بمنطقة وادي سدادة الليبية القريبة من بني وليد شرق مدينة مصراتة.

وقالت المصادر لـ(smc) ان قوات حفتر تمكنت بمساعدة حركتي مناوى وتجمع تحرير السودان من طرد قوات عبد الواحد وحركة العدل والمساواة في الهجوم الذي استخدمت فيه (20) عربة وتمكنت من الإستيلاء على ثلاث عربات مصفحة وثلاثة مدافع ، مبينة ان خليفة حفتر أمر قواته بطرد فلول عبد الواحد والعدل والمساواة من منطقة وادي سدادة وملاحقتهم.

وكانت حركة عبد الواحد نور قد تحالفت مع قوات الثوار بليبيا للقتال ضد خليفة حفتر، لعدم إيفاء الأخير بإلتزاماته اللوجستية التي كان قد وعد بها الحركة، بينما تحالف حفتر مع حركات دارفور المتمردة الأخرى المتواجدة بليبيا.