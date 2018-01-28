مواطنو حلايب يرفضون “تمصير” الأوراق الثبوتية

خاص (SMC)

عبر المواطنون بمثلت حلايب عن استنكارهم لقيام السلطات المصرية بفتح مكتب لاستخراج الأوراق الثبوتية معتبرين أن ذلك استفزازاً لمواطني المثلث الذين يتمسكون بإنتماءهم إلى السودان.

وكشف العمدة طاهر على سدو عن إحجام المواطنين عن التعامل مع المؤسسات التي تقوم السلطات المصرية بأنشاءها في المنطقة في محاولة منها لفرض سياسة الأمر الواقع، مؤكداً أن انتماءهم للسودان أصيل لن يكون موضع مساومة من أي جهة كانت.

ووصف سدو التواجد المصري في حلايب بالإحتلال الذي لابد من إنهائه خاصة أن القوات المصرية أتجهت إلى استهداف مواطني المثلث والتنكيل بهم في سبيل تحقيق هدفها بطرد الأهالي من مناطقهم التاريخية وتوطين المواطنين المصريين فيها.