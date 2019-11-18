مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2021



جزر القمر × مصر – الثالثة عصرا – على قناة beIN Sports HD 1

جامبيا × جمهورية الكونغو – السادسة مساء

الرأس الأخضر × موزمبيق – السادسة مساء

كينيا × توجو – السادسة مساء

ساوتومي × غانا – السادسة مساء

بوتسوانا × الجزائر – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 2

مباريات تصفيات أمم أوروبا 2020



جبل طارق × سويسرا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 5

أيرلندا × الدنمارك – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 11

إيطاليا × ارمينيا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4

ليشتنشتاين × البوسنة والهرسك – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 10

اليونان × فنلندا – العاشرة إلا ربع مساء – – على قناة beIN Sports HD 12

إسبانيا × رومانيا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1

مالطة × النرويج – العاشرة إلا ربع مساء– على قناة beIN Sports HD 8

السويد × جزر فاروه – العاشرة إلا ربع مساء– على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد المباريات الودية الدولية

الأرجنتين × أوروجواى – التاسعة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 13

المصدر: youm7