مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2021
جزر القمر × مصر – الثالثة عصرا – على قناة beIN Sports HD 1
جامبيا × جمهورية الكونغو – السادسة مساء
الرأس الأخضر × موزمبيق – السادسة مساء
كينيا × توجو – السادسة مساء
ساوتومي × غانا – السادسة مساء
بوتسوانا × الجزائر – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 2
مباريات تصفيات أمم أوروبا 2020
جبل طارق × سويسرا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 5
أيرلندا × الدنمارك – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 11
إيطاليا × ارمينيا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4
ليشتنشتاين × البوسنة والهرسك – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 10
اليونان × فنلندا – العاشرة إلا ربع مساء – – على قناة beIN Sports HD 12
إسبانيا × رومانيا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1
مالطة × النرويج – العاشرة إلا ربع مساء– على قناة beIN Sports HD 8
السويد × جزر فاروه – العاشرة إلا ربع مساء– على قناة beIN Sports HD 6
مواعيد المباريات الودية الدولية
الأرجنتين × أوروجواى – التاسعة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 13
المصدر: youm7
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