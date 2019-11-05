تقام اليوم الثلاثاء 5 – 11 – 2019 العديد من المباريات المهمة ، أبرزها مواجهة ليفربول مع جينك فى دورى أبطال أوروبا.
برشلونه× سلافيا براج – الثامنة إلا خمس دقائق – على قناة beIN SPORTS HD 1
زينيت سان بطرسبرج × لايبزج – الثامنة إلا خمس دقائق – على قناة beIN SPORTS HD 5
بوروسيا دورتموند × إنتر ميلان – العاشرة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 1
ليون × بنفيكا – العاشرة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 6
نابولى × ريد سالزبورج – العاشرة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 4
فالنسيا × ليل – العاشرة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3
تشيلسي × اياكس – العاشرة مساء– على قناة beIN SPORTS HD 5
ليفربول × جينك البلجيكي – العاشرة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 2
المصدر: مواقع الكترونية
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