تقام اليوم الثلاثاء 5 – 11 – 2019 العديد من المباريات المهمة ، أبرزها مواجهة ليفربول مع جينك فى دورى أبطال أوروبا.

برشلونه× سلافيا براج – الثامنة إلا خمس دقائق – على قناة beIN SPORTS HD 1

زينيت سان بطرسبرج × لايبزج – الثامنة إلا خمس دقائق – على قناة beIN SPORTS HD 5

بوروسيا دورتموند × إنتر ميلان – العاشرة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 1

ليون × بنفيكا – العاشرة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 6

نابولى × ريد سالزبورج – العاشرة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 4

فالنسيا × ليل – العاشرة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3

تشيلسي × اياكس – العاشرة مساء– على قناة beIN SPORTS HD 5

ليفربول × جينك البلجيكي – العاشرة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 2

المصدر: مواقع الكترونية