موريتانيا تعزي السودان في وفاة سوار الذهب

وكتبت الوزيرة في سجل التعازي، بمقر سفارة جمهورية السودان “أتقدم باسم حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إلى حكومة جمهورية السودان الشقيقة بأصدق مشاعر التعزية والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الرئيس الأسبق المشير عبد الرحمن سوار الذهب راجين له الرحمة والغفران ولذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وجرى التوقيع في سجل التعازي بحضور السفير السوداني في موريتانيا، بلال قسم الله الصديق، والحسين ولد الديه، السفير مدير العالم العربي والمنظمات الإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.