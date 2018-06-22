مباحثات مباشرة بين سلفاكير ومشار يوم الإثنين بالخرطوم

اختتمت امس بالعاصمة الإثيوبية اديس أبابا أعمال قمة منظمة الإيقاد الطارئة حول جنوب السودان والتي التقى فيها دكتور رياك مشار بالرئيس سلفا كير وتصافحا أمام القمة.

وذكرت وكالة السودان للأنبا أنه تقرر إنطلاق دورة المحادثات المباشرة بين زعيمي جنوب السودان في الخرطوم، في الخامس والعشرين من يونيو الجاري، تحت رعاية فخامة الرئيس عمر حسن احمد البشير. أعلن ذلك رئيس القمة سيادة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي احمد في نهاية القمة.

ونقلت سونا عن السفير قريب الله الخضر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بان الترتيبات الان تجري لنقل الطاقم الفني للتفاوض التابع للإيقاد للخرطوم وذلك لتقديم الدعم والمساندة اللازمين لفخامة الرئيس البشير وفريق الوسطاء السودانيين.

واضاف قريب الله بان الترتيبات اللازمة تجري لإنجاح هذه المفاوضات واعطائها دفعاً جديداً خاصة وأنها تتزامن مع تدشين مساعي السودان لإعادة تأهيل حقول النفط في جنوب السودان في زيارة ميدانية يقوم بها وزيرا النفط في البلدين بشكل متزامن مع انطلاق المحادثات.