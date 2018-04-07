نائب الرئيس الكيني يزور السودان يوم الإثنين

يبدأ وليام روتو نائب رئيس جمهورية كينيا يوم الاثنين زيارة للبلاد تستمر ثلاثة أيام يجري خلالها مباحثات مع النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح.

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن الزيارة ستتناول وسائل تطويرالعلاقات الثنائية ببن البلدين .

ويلتقي نائب الرئيس الكيني خلال الزيارة بالمشير عمر البشير رئيس الجمهورية، والبروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني ومساعد رئيس الجمهورية د. فيصل حسن إبراهيم.

ويتضمن برنامج روتو زيارة عدد من المؤسسات ومشروعات التنمية في البلاد.