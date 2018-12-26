نائب الرئيس اليمني: نأمل دوام الأمن والاستقرار للسودان

عبر نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، عن تطلعه لتعزيز العلاقات وآمال اليمنيين جميعاً، ودوام الأمن والاستقرار للسودان، وأكد أن الشعب السوداني كان ولا يزال إلى جوار شقيقه اليمني الذي سيكون إلى جوار الشعب السوداني على الدوام.وأشاد الأحمر، خلال لقائه يوم الثلاثاء سفير السودان لدى اليمن الفريق أول محمد الدابي، بمناسبة انتهاء فترة عمله، أشاد بمستوى علاقات البلدين التي شملت مختلف المجالات وعكست الموقف الأخوي الصادق للأشقاء في السودان تجاه شرعية اليمن وأمنه واستقراره.

وتابع “علاقات التعاون والإخاء بين البلدين ذات جذور تاريخية قديمة”.

ونوه الأحمر إلى التسهيلات الكبيرة التي منحتها القيادة السودانية لأبناء الشعب اليمني في ظل المحنة الحالية التي تسبب بها الانقلاب، من تسهيلات الدخول والإقامة ومنح التأشيرة ومساواة الطالب اليمني بالسوداني في مختلف المراحل الدراسية.

وأفاد بأنه علاوة على ذلك يقدم الأشقاء في السودان بطولات أسطورية وتضحيات نادرة ضمن دول التحالف وفي سبيل دعم الشرعية وحماية الهوية اليمنية.

وعبر الأحمر عن تقدير القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، لمساندة الأشقاء في السودان ودعمهم الأخوي، مؤكداً أن التاريخ سيحفظ هذه المواقف العروبية الأصيلة.

كما عبر عن تقديره للجهود التي بذلها السفير وأمنياته له بالتوفيق في مهامه المستقبلية، مرحباً بالسفير أسامة حسن سلمان الذي سيتولى منصب رئيس البعثة السودانية لدى اليمن.

من جانبه، نوه السفير الدابي إلى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بتعزيز العلاقات بين البلدين وتوطيد مسيرة التعاون، مجدداً تأكيد بلاده استمرار دعم الشرعية واستعادة الدولة اليمنية.

كما عبر الدابي عن تقديره لما لمسه من تعاون ودعم خلال فترة عمله سفيراً للسودان لدى اليمن.