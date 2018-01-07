نائب حلايب من داخل المنطقة: التواجد المصري أصبح مسألة “حياة أو موت”

حلايب (smc)

أكدت قيادات من داخل منطقة حلايب بأن تواجد السلطات المصرية في حلايب وإستمرارها في إحتلال المنطقة بأنه أصبح مسألة “حياة أو موت”.

وقال أحمد عيسى عمر ممثل دائرة حلايب بالبرلمان عقب وصوله للمنطقة في تصريح لـ(smc) إن هناك فرصة أمام مصر للتراجع عن إحتلال منطقة حلايب وإن لم توافق على ذلك فلكل (حدث حديث)، مبيناً أن السلطات المصرية تحاول القيام بعدد من الإجراءات لدعم مشروعها في تمصير حلايب، مؤكداً أن ما تقوم به السلطات المصرية من تعمير وخدمات في المنطقة تفتقده مناطق مصرية كثيرة

ودعا عيسى مصر القبول بالتحكيم الدولي بشأن التفاوض حول المنطقة، موضحاً أن رفض القاهرة للتحكيم يؤكد سودانية حلايب وزاد: إن كانت حلايب مصرية لما ترددت مصر في اللجوء للتحكيم الدولي كما فعلت في منطقة (طابا) مع إسرائيل.