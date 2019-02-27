نائب رئيس الجمهورية يلتقي رئيس النيجر بنيامى

نيامي 26-2-2019م (سونا)- التقى نائب رئيس الجمهورية د. عثمان محمد يوسف كبر على هامش مؤتمر المائدة المستديرة لتمويل خطة الاستثمار المناخي بالعاصمة النيجيرية نيامي رئيس جمهورية النيجير يوسفو مامادو. وتطرق اللقاء لمستوى العلاقات المتطورة بين البلدين والأوضاع السياسية والأمنية في السودان عقب إعلان حالة الطوارئ.

كما التقي السيد نائيب رئيس الجمهورية برئيس بوركينا فاسو روك مارك كرسيتيان كابوري. وبحث معه اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، حيث قدم له شرحا مفصلا للأوضاع السياسية بعد إعلان حالة الطوارئ وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات.

المصدر:(سونا)