فشل نابولي في استغلال تعثر يوفنتوس وإنتر ميلان في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، وأهدر نقطتين بالتعادل بهدف لمثله مع مضيفه سبال في الجولة ذاتها الأحد.

واكتفى يوفنتوس، المتصدر بـ23 نقطة، وإنتر صاحب المركز الثاني بـ22 نقطة، بتعادلين مفاجئين مع ليتشي وبارما على الترتيب، مساء السبت.

ومنح أركاديوز ميليك تقدما مبكرا لنابولي في الشوط الأول في الدقيقة التاسعة، فيما أدرك ياسمين كورتيتش التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 16.

وظل نابولي في المركز الرابع برصيد 17 نقطة، فيما رفع سبال رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ19 (قبل الأخير).