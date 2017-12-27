نبش القبور.. انتهاكات حفتر تطال “موتى الحلفاء”

تقرير: رانيا الأمين (smc)

في خطوة اثارت استهجاناً الأوساط المختلفة اقدمت قوات خليفة حفتر على نبش 118 قبرا بمنطقة سرت تحوي قتلى قوات من حركة العدل والمساواة خلال الإشتباكات التي شهدتها منطقة الهلال النفطي العام الماضي، الأمر الذي فُسر بانه محاولة للتستر من قبل قوات حفتر على مشاركة قوات العدل والمساواة في القتال معها.

وتأتي خطوة نبش القبور كمحاولة لاخفاء جميع الأدلة لمشاركة المرتزقة في معركة الهلال النفطي، حيث اكد العقيد سالم درياق آمر عمليات المنطقة الوسطى في رسالة وجهها لحفتر ان وجود جثث حركة العدل والمساواة بسرت قد يسبب اشكالات مستقبلا “هم في غنى عنها” على حد تعبيره ؛ مشيرا الى انه عقد اجتماعا مع المدعو هلال باعمود (يبدو انه ضابط التنسيق مع الحركة المتمردة) لاقناع المدعو على اسحق جابر القائد الميداني للقوات الصديقة (العدل والمساواة) لنبش هذه القبور واعادة دفنها في اماكن نائية بعيدا عن المناطق الرعوية، وطلب آمر المنطقة الوسطى من حفتر تعليماته بشان اعادة دفن جثث قتلى الحركة في وديان الشريف او الزوغيات او في شعبة البن في ضواحي زلة.

وتعيد هذ الحادثة إلى الأذهان قيام المقاتلون التابعون لحفتر مارس الماضي بنبش جثث قتلى مجلس شورى ثوار بنغازي عند دخولهم منطقة قنفوذة، وتعرضت هذه الجثث للسحل والتمثيل بها وشنقها. ولعل أبرز حادثة شهدتها بنغازي هي نبش قبر جثة القائد العسكري البارز بمجلس الثوار جلال المخزوم والتي وضعت على سيارة وتجول بها مسلحو قوات حفتر في بنغازي وسط حالة من هستيريا الفرح وإطلاق الرصاص والصراخ والسب والشتم والبصاق عليها. وقام مقاتلو حفتر عقب التجول بالجثة في أرجاء واسعة من بنغازي بشنقها أمام معسكر قوات الصاعقة تشفيا في صاحبها.

واعتبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الليبيين حينها أن ما حدث همجية مخالفة للشريعة الإسلامية ولا تليق بالمسلمين وتضرب بعرض الحائط كل معايير حقوق الإنسان.

درج حفتر على إيواء ودعم الحركات المتمردة في السودان وركز على ايواء بعض الفارين من فلول حركة العدل والمساواة بعد انهيارها وطردها من دارفور، واستقطبهم للقتال في صفه والزج بهم في أتون الأزمة الليبية ، وبالمقابل كافأ حفتر الحركات المتمردة بمدها بالسلاح والعتاد بمعاونة بغض الدول والجهات التى تعادي الوفاق الوطني الليبية.

عمد حفتر منذ ظهوره على المسرح الليبي على الإستعانة بحركات دارفور المتمردة للقتال ضمن صفوفه، ولم يسلم السودان طوال السنوات السابقة من عداوات الرجل الذي الذي ظل يسعي جاهداً لتحويل دارفور الى بؤرة من النزاع والقتال كما فعل بالمدن الليبية، وامتدت الاثار السالبة للتعاون بين حفتر والحركات المرتزقة التي امتدت لتشمل الشعب اللليبي الذي اصبح يعاني الأمرين جزاء الممارسات السالبة للمرتزقة من عمليات النهب والقتل وكذلك قيادات حفتر التى عاثت في ليبييا فساداً.

ومعلوم ان حركة العدل والمساواة إتجهت للإرتزاق والقتال مع قوات اللواء حفتر وفق إتفاق مسبق بهدف الحصول على الأموال والسلاح من اجل استعادة قواتها بعد أن فقدت جميع معاقلها العسكرية أثر الهزائم العسكرية التي الحقتها بها القوات المسلحة في دارفور، ولم تزل تقاتل في ليبيا رغم نداءات الأمم المتحدة التى سبق أن طالبت بخروجهم من ليبيا لما كان له تأثير سالب يعمق اللأزمة الليبية.

ومثلت حركات دارفور المرتزقة حضوراً لافتاً في المشهد الليبي حين شاركت مع قوات حفتر في اشتباكات مع قوات حرس المنشآت النفطية بهدف السيطرة على ميناء راس لانوف ومحيط ميناء السدرة، لكن قوات الحرس إستعادة بعد أيام سيطرتها على منطقة الهلال النفطي في الشرق الليبي، واتهم حينها على الحاسى الناطق باسم “جهاز حرس المنشآت النفطية – فرع الوسطى”، حركة العدل والمساواة بالمشاركة في الهجوم الذي قادته قوات حفتر وقال أن الحركة المتمردة شنت الهجوم على الهلال النفطي للسيطرة عليه.

اي كانت الأسباب فان تعاون حركات دارفور مع حفتر ودخلوها في الصراع الليبي يعتبر انتحاراً من جانب الحركات، التي تسعي من وراء تحالفها مع حفتر للحصول على أسلحة من ليبيا كي تواصل الحرب داخل السودان انطلاقاً من دارفور.

ويري المراقبون أنه في هذه الحالة فان حركات دارفور ستكون هي الخاسر الأكبر لكونها لم تستطع قراءة الأوضاع بصورة صحيحة سواءً في السودان أو في ليبيا وتأتي خطوة نبش القبور التابعة لقوات الحركة تاكيداً للمؤكد بمشاركة قوات المرتزقة في القتال مع قوات حفتر.

لاشك ان نبش القبور يعد إنتهاكاً للقانون الدولى والإنسانى وإنتهاكاً لحرمة الموتي لجهة أن جميع التشريعات القانونية في العالم تحرم إهانة الإنسان بعد موته.