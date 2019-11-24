نجح نادي المريخ السوداني من حسم مباراة القمة السودانية التي أقيمت اليوم السبت 23 نوفمبر 2019 في الخرطوم عاصمة السودان، وحسم المريخ العاصمي مباراة الديربي بنتيجة 2-1، في مباراة كانت قوية بين الفريقين، حسمها المريخ مع الدقائق الأخيرة، شهدت المباراة انقطاع الكهرباء لفترة وجيزة قبل أن تعود ويستأنف اللعب، بهذا الفوز أرتفع رصيد المريخ إلى 17 نقطة وله مباراة مؤجلة، بينما يبقى رصيد الهلال السوداني عند 19 نقطة.

جاءت خيارات صلاح محمد آدم مدرب نادي الهلال بالدفع بالتشكيلة الأساسية للفريق، ففي حراسة المرمى جاء جمال سالم، وأمامه الرباعي أطهر الطاهر وعبد اللطيف بوي ومحمد المعتصم وفارس عبدالله، وفي خط الوسط المدافع أبو عاقلة عبدالله مع محمد دراج، والجناحين صهيب الثعلب وسليم برشاوي، وفي الهجوم الثنائي محمد موسى الضي ووليد بخيت الشعلة.

جاءت خيارات جمال أبو عنجه كالتالي: أبو عشرين، عماد الصيني، محمود أمبدة، أمير كمال، صلاح نمر، حمزة داوود، محمد الرشيد، ضياء الدين محجوب، أحمد التش، رمضان عجب، سيف تيري.

مع الشوط الأول يحرز المريخ الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء سجلها رمضان عجب، هدف التعادل لنادي الهلال جاء من ركلة جزاء نفذها أطهر الطاهر لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل نهاية اللقاء يحرز رمضان عجب الهدف الثاني للمريخ، وفي الدقيقة 85 ينال عبد اللطيف بوي لاعب الهلال البطاقة الحمراء،

المصدر:alyuwm