تجرع بايرن ميونخ على ملعبه “أليانز أرينا” مرارة الخسارة الأولى تحت قيادة مدربه هانز فليك، بعدما خسر أمام باير ليفركوزن بهدفين لهدف، اليوم السبت، ضمن فعاليات الجولة 13 من الدوري الألماني.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد باير ليفركوزن إلى 22 نقطة ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب جدول الدوري الألماني، بينما ظل رصيد بايرن ميونخ كما هو 24 نقطة ليحتل به المركز الرابع.

وجاء هدف فريق ليفركوزن الأول بعد مرور 10 دقائق فقط من عمر المباراة عن طريق اللاعب ليون بايلي، بعدما تلقى تمريرة رائعة لينفرد بالمرمى ويسدد بقوة في شباك أصحاب الأرض.

ونجح توماس مولر في تسجيل هدف التعادل للعملاق البافاري في الدقيقة 34 لكن الهدف استفز بايلي ليقرر إعادة الأمور لنصابها بهدف ثانٍ بعد دقيقة واحدة فقط.

وقبل نهاية المباراة بعشرة دقائق، تلقى جوناثان تاه لاعب بايرن ليفركوزن البطاقة الحمراء، حيث استمرت بعدها محاولات بايرن ميونخ من أجل إدراك التعادل إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.

المصدر: مواقع الكترونية