أمطر نادي انتراخت فرانكفورت شباك حارس بايرن ميونخ مانويل نوير بخمسة أهداف لهدف في مباراة اليوم السبت 2 – 11 – 2019 ضمن الجولة العاشرة من الدوري الألماني “البوندسليجا”.

عاش عشاق بايرن ميونخ يومًا لا ينسى على ملعب انتراخت فرانكفورت “كوميرتزبانك آرينا” بتلقي فريقهم لخمسة أهداف دفعة واحدة منذ الدقيقة 25 حتى الدقيقة الأخيرة، بسبب الطرد المُبكر الذي تعرض له المدافع الدولي الألماني جيروم بواتينج بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة التاسعة.

ودخل بايرن ميونخ المباراة وفي جعبته 18 نقطة بفارق نقطتين عن مونشنجلادباخ المتصدر، بينما تقدم إنتراخت فرانكفورت إلى المركز السادس برصيد 17 نقطة بعد هذا الفوز العريض والثمين على العملاق البافاري.

المصدر: مواقع الكترونيه