تأهل نادى ليفربول الإنجليزى لدور الثمانية فى منافسات بطولةكاس الرابطه الانجليزيه بعد تغلبه على نادى ارسنال بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4 بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابى 5 / 5 فى مباراة مثيرة.نتيجة مباراة ليفربول ضد ارسنال أحرز أهداف المباراة تقدم مصطافى مدافع آرسنال الإنجليزى، وأحرز الهدف الأول لليفربول فى مرماه بالخطأ ثم سجل توريرا هدف ومارتينلى هدفين وأحرز ميلنر لاعب ليفربول الهدف الثانى من ركلة جزاء. وأضاف ساكا الهدف الرابع مع بداية الشوط الثانى ثم أحرز شامبيرلين الهدف الثانى لنادى ليفربول، وأدرك أوريجى الهدف الرابع في الدقيقة 63 وأحرز ويلوك الهدف الخامس لأرسنال.

وسجل أوريجى لاعب ليفربول الهدف الخامس فى الدقيقة 94 أمام لتصبح نتيجة 5 / 5 في المباراة التى تجمعهما بملعب “آنفيلد”.

واتجهت المباراة بين الفريقين لركلات الجزاء الترجيحية لتحديد الفائز بين ليفربول ضد آرسنال والمتأهل لدور الثمانية لكأس الرابطة. وتعد هذه المواجهة الثانية التي تجمع الفريقين بملعب “آنفيلد” خلال شهرين بعدما سبق وأن التقيا يوم 24 أغسطس الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

المصدر: مواقع الكترونية