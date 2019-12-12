بدأت المباراة سريعة وبعد عشر دقائق ومن كرة عرضية رائعة لعبت خارج منطقة الجزاءالجهة اليمنى عن طريق داميان كاد زيور استقبلها دانيال أولمو بتسديدة مباشرة قويداخل منطقة الجزاء من مرت أعلى حارس مرمى السيتي برافو.

وفي الدقيقة 29 ومن إنطلاقة سريعة من دانيال أولمو في منتصف الملعب حتى حدود منطقة جزاء مانشستر سيتي وسدد كرة قوية مرت أعلى مرمى كلاوديو برافو.

وفي الدقيقة 36 ومن كرةيمين الملعب علي حدود منطقة الجزاء مررها رياض محرز إلى داخل منطقة ال 6 ياردات أمام المرمى ليسددها جابرييل خيسوس رأسيةيمين حارس مرمى دينامو.

ومع بداية الشوط الثاني كرات أكثر من رائعة من لاعبي مانشستر سيتي تصل إلى فودين على الجهة اليسرى للملعب يمررها إلى خيسوس داخل منطقة الجزاء ليراوغ لاعب زغرب ويسدد الكرة أرضية على يسار حارس المرمى.

وفي الدقيقة 55 ومن عدة تمريرات بين لاعبي مانشستر سيتي وصلت إلي ميندي على يسار الملعب ليمرر كرة عرضية إلي داخل منطقة الجزاء تمر من حارس مرمى زغرب ليسددها جيسوس مباشرة على المرمى الخالي.

واستمر الأداء عبارة عن سيطرة تامة من لاعبي مانشستر سيتي وتناقل الكرات في منتصف الملعب.

وفي الدقيقة 83 ومن عدة تمريرات بين لاعبي مانشستر سيتي مررها بيرناردو سيلفا إلي داخل منطقة الجزاء أمام المرمى إلى جودين الذي سدد الكرة قوية في منتصف المرمى.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد السيتي الى النقطة ال14 في المركز الأول ويتوقف رصيد دينامو زغرب عند النقطة الخامسة في المركز الرابع.

المصدر: مواقع الكترونيه