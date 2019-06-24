نجم غانا السابق يقدم لبلاده وصفة التتويج الإفريقي

قدم جون بنتسيل، مدافع المنتخب الغاني وفولهام السابق، اليوم الاثنين، وصفة التتويج الإفريقي لمنتخب بلاده، في البطولة القارية التي تدور بمصر حاليًا.

وقال الظهير الأيمن السابق، في تصريحات صحفية: “منتخب غانا يحتاج إلى الانضباط التكتيكي والعمل الجماعي، كما أن كل لاعب مطالب بالالتزام بتعليمات المدير الفني، وبذل أقصى ما لديه في الملعب”.

وأضاف: “الالتزام وقيام كل لاعب بالمهام المكلف بها مطلوب بشدة، كما أن هناك بعض الأوقات التي قد يطلب خلالها المدرب من عناصره، التوقف عن بذل المجهود من أجل توفير المخزون البدني، ويجب على الجميع تنفيذ ذلك”.

وتابع بنتسيل: “جميع هذه الأمور كانت لا تنفذ بشكل دقيق في النسخ السابقة التي خسرناها، رغم الوصول للمحطات النهائية، لذلك علينا بالتركيز والانضباط التكتيكي، خاصةً أن منتخب غانا يمتلك قائمة قوية، تجمع بين عناصر الخبرة والشباب”.

ومن المقرر أن يفتتح منتخب غانا مبارياته في البطولة، غدًا الثلاثاء، أمام بنين على ملعب الإسماعيلية.

وكالات