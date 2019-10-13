بورتسودان (smc)

دفعت النقابة العامة لعمال الموانئ البحرية، بمذكرة لوزارة النقل بغرض إستعجال إجازة الهيكل الوظيفى الجديد للعاملين بالموانئ والحاق التعيينات الاخيرة المودعة حاليا لدى القطاع الإقتصادى بمجلس الوزراء.

وأكد محمد على آدم شيبة الأمين العام لنقابة الموانى لـــ(smc) أن إجازة الهيكل الوظيفى للعاملين بهيئة الموانى البحرية قد أصبح قضية ملحة من أجل التطوير، مبينا أن الموانئ بشكلها الحالى تتطلب توفير القوى العاملة فى هذا المرفق الاسترتيجى المهم لاقتصاد البلاد.

وكشف شيبة أن القطاع الاقتصادى بمجلس الوزراء قد اطلع على المقترح عقب الدفع به من ديوان شئون الخدمة ووزارات المالية والنقل والعمل لأجل إجازته.