نقاط مراقبة بجنوب كردفان لمنع تهريب الذهب إلى جنوب السودان

كادوقلي (smc)

أعلنت حكومة ولاية جنوب كردفان عن وضع ضوابط واجراءات صارمة لمنع تهريب الذهب الي دولة جنوب السودان والولايات المجاورة.

وقال د.عبد الرحمن عبدالله كورينا مفوض مفوضية التعدين بالولاية في تصريح لـ(smc) ان الضوابط تشمل وضع نقاط مراقبة علي المنافذ الحدودية ومعاقبة التجار الذين يحاولون تسريب المعادن خارج الولاية، مبيناً ان الولاية قامت بتكوين لجان عليا لتقنين اسواق الذهب في بعض محليات الولاية اضافة الي تنظيم التنقيب الاهلي.

ولفت كورينا إلى ان شركات عديدة ابدت رغبتها في الاستثمار في المعادن بعد انحسار التمرد والاستقرار الذي حدث بالولاية، مضيفا بانهم قاموا بعقد اجتماعات مكثفة بغرض اتاحة الفرص لشركات التنقيب عن الذهب للعمل بالولاية.