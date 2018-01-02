نقيب المحامين: فرز نتيجة الانتخابات تمت بحضور قوى التحالف المعارض

أكد عدم وجود أي مخالفات فيها

الخرطوم (smc)

قال مولانا عثمان عمر الشريف نقيب المحامين ان قوى التحالف كان شهودا وحضورا على جميع مراحل انتخابات نقابة المحامين التى ادعى بتزوير نتيجتها بعد ان تم اعلانها الأحد الماضي.

وقطع الشريف فى تصريح لـ(smc) بعدم وجود تزوير أو مخالفات في نتيجة الانتخابات التي تم فززها بحضور جميع وكلاء المرشحين في (16) مركزاً بجانب حضور رقابة دولية ومحلية مشددة، مضيفاً أن كل وكلاء المرشحين وقعوا على نتيجة الفرز النهائية بكافة المراكز مفنداً الإعتراض الذي قدم على إشراف اللجنة القضائية العليا على الانتخابات.

وأوضح أن عدد المحامين قد تضاعف مقارنة بالماضي وأن القضاء هو الجهة الوحيدة التي تحظى بثقة كافة الأطراف.