نيابة مكافحة الفساد تستجوب الرئيس المخلوع عمر البشير

استجوبت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، يوم الأحد، الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير، في التهم الموجهة إليه. وكانت النيابة قد وجهت اتهاماً له تحت المواد، 8/9 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، و35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووجه النائب العام المكلف، مولانا الوليد سيد أحمد، يوم الخميس، باستجواب الرئيس السابق عمر البشير، في الدعوى الجنائية رقم 40، تحت المواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان النائب العام المكلف وجه بإحالة ملف القروض الخارجية إلى نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، لإجراء التحقيقات اللازمة.

وكالات