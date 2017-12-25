هروب عدد من المعدنين إحتجزتهم السلطات المصرية بحلايب

الخرطوم (smc)

كشفت كتلة نواب البحر الأحمر بالمجلس الوطني عن هروب عدد من المعدنين السودانين كانت قد إحتجزتهم السلطات المصرية بتهمة التسلل وعبور حدود مثلث حلايب .

وقال أحمد عيسي عمر عضو دائرة حلايب بالمجلس الوطني في حوار لـ(smc) ينشر لاحقاً أن السلطات المصرية إحتجزت (7) من المعدنين وإدعائها بدخولهم حلايب بصفة غير شرعية مشيراً إلي ان السلطات قامت بحجزهم ومحاكمتهم وتغريمهم مبالغ مالية باهظة .

وكشف عمر عن منع السلطات المصرية التعدين التقليدي للمواطنين إلا عبر المسؤول المصري بحلايب وعدم السماح لغير المصريين بممارسة عمليات التعدين.