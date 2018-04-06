هلالا السودان يخوضان ذهاب الكونفيدرالية يومي السبت والأحد

تنطلق يوم السبت، مباريات دور الـ32 مكرر؛ المؤهل لدوري مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية ثاني بطولات الكاف على مستوى الأندية والتي يمثل السودان فيها أندية الهلال العاصمي و هلال الأبيض.

بمدينة بييرا الموزمبيقية يحل هلال الأبيض ضيفا على نادي دي سونجو عصرا في مباراة الذهاب، حيث أكمل الهلال إعداده للمباراة بعد معسكر قصير بأديس أبابا.

وكان الفريق قد قدم عروضا قوية وانتصارات مهمة في البطولة العام الماضي، وواصل تميزه هذا العام وأقصى منافسه اولمبيك ستار البورندي بنتيجة كبيرة بلغت ستة أهداف بقلعة شيكان؛ ويسعى الفريق الى مواصلة نتائجه الإيجابية قبل مباراة الإياب بعد أسبوع بمدينة الأبيض.

ويستقبل الهلال العاصمي بالجوهرة الزرقاء مساء الأحد ضيفه اكوا يونايتد النيجيري بعد نزول الفريق من بطولة الأبطال على يد الموانئ التوغولي.

ويعمل الفريق على مصالحة جماهيره وتعويض الخروج من البطولة الكبري والحفاظ علي التواجد في بطولات الكاف.

ويخوض الهلال مباراته الدولية الأولى بعد إعفاء مديره الفني البرازيلي فارياس وتولي مساعده محمد الطيب المهمة، ويعتمد الفريق علي مباريات الدوري الممتاز في الإعداد للمباراة الأفريقية لتحقيق نتيجة تعينه في مباراة الإياب بعد أسبوع بنيجيريا.